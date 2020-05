Coronavirus - Encore plus de 2.000 morts en 24 heures aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 2.053 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage jeudi à 20H30 locales (02H30, heure belge) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé par le Covid-19, devant l'Italie (27.967 morts), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.543) et la France (24.376), selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 21h00, heure belge. Le nouveau coronavirus a fait au moins 230.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Les Etats-Unis, avec plus d'un million de cas diagnostiqués de Covid-19, comptent également à eux seuls près d'un tiers des cas officiellement recensés dans 195 pays et territoires à travers le monde. (Belga)