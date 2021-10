Coronavirus - Environ 45.000 manifestants contre le pass sanitaire samedi

Environ 45.000 manifestants (45.300) ont défilé sur l'ensemble du territoire pour protester contre le pass sanitaire pour le 13e samedi consécutif, a annoncé le ministère de l'Intérieur, un chiffre de participation en léger retrait par rapport à la semaine dernière. Celui-ci avait recensé 47.935 manifestants le 2 octobre.14 personnes ont été interpellées à l'occasion de ces rassemblements, dont quatre à Paris, a-t-on précisé de même source. Dans la capitale, 5.300 personnes ont battu le pavé, autant que samedi dernier, séparés en deux cortèges. A Strasbourg, environ 850 personnes, selon la préfecture, ont défilé au cri de "Liberté, pas de dictature" et pancartes en main ("France, sois digne, liberté vaccinale" ou encore "Plutôt amende et prison que piquée"). Dans le cortège, des pompiers et des soignants, dont certains porteurs de pancartes indiquant qu'ils étaient suspendus faute d'avoir présenté un pass sanitaire. Dans les rues de Lille, la préfecture a dénombré 400 manifestants. Ce 13e samedi de mobilisation contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement intervient avant le déremboursement, à compter du 15 octobre, des tests de dépistage du Covid-19 pour les assurés français de plus de 18 ans qui ne pourront justifier d'une vaccination ou d'une prescription médicale. L'épidémie de coronavirus a fait plus de 117.000 morts en France, où plus de 50,5 millions de personnes ont reçu au moin sune injection de vaccin. (Belga)

