Coronavirus - Environ 500 patients évacués après l'incendie du plus grand hôpital Covid des Philippines

Un incendie a frappé le plus grand hôpital Covid des Philippines dimanche matin, forçant l'évacuation de centaines de patients, ont indiqué les autorités locales. Personne n'a été blessé."Le feu est parti de la buanderie et s'est propagé au troisième étage", a expliqué le service de protection contre les incendies. "La fumée était si épaisse que nos pompiers ne pouvaient pas entrer sans appareil respiratoire." Il n'y avait aucun patient à l'étage touché, mais la fumée a envahi les autres étages, obligeant à évacuer environ 500 personnes, dont 156 malades atteints du Covid-19. Il a fallu plus de cinq heures pour éteindre le feu. La salle d'urgence a été temporairement fermée et plusieurs personnes ont été transférées vers d'autres hôpitaux. Un système spécial a été développé pour s'assurer que les patients Covid restent séparés des patients non Covid. (Belga)

