Coronavirus - Espagne: la région de Navarre bouclée partiellement face au Covid-19

La région espagnole de Navarre sera partiellement bouclée à partir de jeudi pour freiner la propagation du coronavirus, comme de plus en plus de villes espagnoles, a annoncé lundi l'exécutif régional.Les 660.000 habitants de cette région du nord-est de l'Espagne et frontalière avec la France ne pourront y entrer et en sortir que pour des "motifs de travail, sanitaires, éducatifs ou de soins", a détaillé la présidente régionale de Navarre, Maria Chivite. Les bars et les restaurants seront aussi fermés à partir de cette date et les commerces devront baisser le rideau à 21h. "Nous ne voulons pas attendre qu'il soit trop tard", a justifié la présidente de la région qui a enregistré 945 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, contre 312 en Espagne d'après le bilan du ministère de la Santé publié lundi. Un cordon sanitaire à l'échelle régionale est inédit en Espagne depuis le début de la seconde vague de coronavirus. Comme la Navarre, la ville de Burgos (nord) a annoncé lundi que ses 175.000 habitants seraient soumis à un bouclage partiel dans la nuit de mardi à mercredi. Burgos rejoint ainsi la liste de plus en plus longue des villes soumises à un bouclage partiel, dont la capitale Madrid et huit communes alentours, où quatre millions de personnes ont vu leur mobilité limitée depuis le 2 octobre et jusqu'à vendredi soir. Mais "il n'y a pas d'intention d'étendre l'état d'alerte (instaurant ce bouclage) à Madrid", a indiqué lundi l'épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, Fernando Simon. Le Dr Simon a toutefois signalé que "cette dernière semaine, la stabilisation que nous observons semble de nouveau suivre une petite tendance à la hausse" en Espagne. L'Espagne reste l'un des pays européens les plus touchés par le Covid-19, avec près de 975.000 cas et près de 34.000 morts. (Belga)

