Coronavirus - Espagne: les habitants d'une zone déjà isolée en Catalogne reconfinés à domicile

Les autorités de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, ont ordonné dimanche le reconfinement à leur domicile des habitants de la zone située autour de la ville de Lérida, en raison d'une forte hausse du nombre des cas de Covid-19. La zone concernée, comptant plus de 200.000 habitants, avait déjà été isolée du reste de la Catalogne samedi dernier."La population devra rester chez elle", a annoncé la responsable régionale de la Santé Alba Verges au cours d'une conférence de presse. C'est la première fois depuis la fin du confinement le 21 juin qu'une telle décision est prise en Espagne. Comme lors du confinement extrêmement strict imposé mi-mars, les personnes vivant dans cette zone auront le droit de sortir de chez elles notamment pour aller travailler, se faire soigner ou acheter à manger. Les réunions de plus de 10 personnes sont par ailleurs interdites. Après une baisse drastique du nombre des cas et des décès dans l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, plus de 70 nouveaux foyers sont actifs en Espagne. La zone de Lérida, dans l'intérieur des terres de Catalogne, est l'une des zones qui inquiètent le plus les autorités. Selon elles, ce foyer de contagions est lié aux mouvements de travailleurs saisonniers agricoles qui participent en ce moment aux récoltes de fruits dans le nord de l'Espagne. Dans la banlieue de Barcelone, la ville de l'Hospitalet de Llobregat a aussi vu bondir le nombre de cas, passés de 31 à 107 en une semaine selon la mairie. D'autres foyers se trouvent en Galice (nord-ouest), ainsi qu'au Pays Basque dans la ville d'Ordizia, régions où se tenaient dimanche les premières élections régionales depuis le début de la pandémie, avec des mesures renforcées d'hygiène et de sécurité. Dans ce contexte, plusieurs régions ont décidé de renforcer le port obligatoire du masque. Son port est déjà obligatoire dans toute l'Espagne dans les espaces publics fermés et sur la voie publique, lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distance de sécurité d'un mètre et demi avec les autres personnes. Mais la Catalogne a décidé jeudi de l'imposer à tout moment, même quand la distance de sécurité peut être respecté. L'archipel des Baléares renforcera lui aussi le port du masque à partir de lundi et d'autres régions comptent le faire, comme l'Andalousie (sud) et l'Aragon (nord). En Catalogne et aux Baléares, régions très touristiques, les personnes se baignant ou bronzant à la plage ou les sportifs sont toutefois exemptées du port du masque. (Belga)

