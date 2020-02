Coronavirus et 49-3: Edouard Philippe au 20H de TF1

Le Premier ministre Edouard Philippe sera l'invité exceptionnel du 20H d'Anne-Claire Coudray sur TF1 samedi, pour évoquer le coronavirus et le recours au 49-3 pour faire passer le projet de réforme des retraites, a annoncé la chaîne dans un communiqué.Le chef du gouvernement répondra "en direct et en plateau" aux questions de la présentatrice de ce JT, un entretien qui sera également diffusé sur LCI, la chaîne d'info du groupe TF1, précise la chaîne. Le gouvernement a pris samedi de nouvelles mesures face à l'intensification de l'épidémie liée au coronavirus, dont l'annulation des "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et de certains événements en extérieur. Ces mesures ont été décidées lors d'un Conseil de défense et un Conseil des ministres exceptionnels présidés par Emmanuel Macron. Elles correspondent au passage au stade 2 de l'épidémie, annoncé vendredi, sur une échelle de 3. Par ailleurs, le Premier ministre a engagé samedi devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites, via l'article 49-3 de la Constitution. Le projet de loi sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée par l'Assemblée nationale. (Belga)