Coronavirus - États-Unis: un Américain adulte sur deux pleinement vaccinés

Plus de 300 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées aux États-Unis dimanche, selon les chiffres du centre national pour la prévention et le contrôle des maladies.Ce sont désormais plus de six Américains adultes sur dix (63,5%) qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin, et plus de la moitié des Américains majeurs qui sont pleinement vaccinés (52%). Le président américain Joe Biden avait annoncé en mai que son administration ferait tout pour que 70% de la population adulte ait bénéficié au moins d'une dose d'un vaccin pour la fête nationale, célébrée le 4 juillet pour commémorer le jour de l'Indépendance. Depuis le début de la campagne de vaccination entamée mi-décembre, en fin de mandat du président républicain Donald Trump, pas moins de 301 millions de doses ont été administrées dans le pays qui compte 330 millions d'habitants. Les États-Unis ont recours principalement aux vaccins Moderna et Pfizer qui nécessitent deux doses. Mais le vaccin à dose unique Johnson & Johnson est aussi distribué. Selon les chiffres des autorités sanitaires américaines, seuls 11.134 cas du nouveau coronavirus ont été détectés le 6 juin et 354 nouveaux décès enregistrés. Le pays recense un nombre record de 33,1 millions d'infections et plus de 594.000 décès. (Belga)

