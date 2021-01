Coronavirus - Exportations des vaccins: Johnson exprime ses "graves préoccupations" à l'UE

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé vendredi à la présidente de la Commission européenne ses "graves préoccupations" au sujet des restrictions imposées aux livraisons de vaccins contre le coronavirus, susceptibles de compromettre les accords passés dans le cadre du Brexit sur l'Irlande du Nord.Lors d'un entretien avec Ursula von der Leyen, Boris Johnson "a exprimé ses graves inquiétudes au sujet des répercussions que pourraient avoir les mesures prises par l'UE concernant les exportations de vaccins", a indiqué son porte-parole. Confrontée à des retards de livraisons du vaccin du laboratoire AstraZeneca, l'UE a mis sur pied un mécanisme pour contrôler les acheminements hors de l'UE des vaccins contre le Covid qui y sont produits et interdire les exportations non "légitimes". Un texte adopté vendredi par les Européens prévoit de considérer l'Irlande du Nord comme un territoire d'exportation pour ce qui concerne les vaccins. Cela va à l'encontre du protocole nord-irlandais conclu dans le cadre du Brexit, destiné à éviter le retour d'une frontière et de contrôles douaniers entre l'Irlande, membre de l'UE, et cette province britannique. Mais l'UE invoque un article qui lui permet de prendre certaines mesures exceptionnelles si l'application de ce protocole "entraîne de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales". Ce texte a provoqué la colère à la fois des autorités d'Irlande du Nord, dont la Première ministre Arlene Foster a évoqué "un acte hostile incroyable", et du gouvernement de la République d'Irlande, membre de l'UE. Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a tenu "des discussions avec (...) Ursula von der Leyen pour lui exprimer (ses) inquiétudes", selon un porte-parole du gouvernement. "Le Royaume-Uni dispose d'accords légalement contraignants avec les fournisseurs de vaccins et il n'attend pas de l'UE, en tant qu'ami et allié, de faire quoi que ce soit pour perturber l'application de ces contrats", a déclaré un porte-parole de Boris Johnson. Le Royaume-Uni importe les vaccins anti-Covid de Pfizer et BioNTech d'une usine en Belgique. L'UE a par ailleurs réclamé au laboratoire AstraZeneca de recourir à la production d'usines situées au Royaume-Uni pour fournir les doses promises aux Vingt-Sept. Cela pourrait affecter le programme de vaccination des autorités britanniques qui ont autorisé depuis plusieurs semaines ce vaccin, approuvé vendredi par le régulateur européen. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.