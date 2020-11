Coronavirus - Face à la montée des cas, le Kosovo réimpose un couvre-feu partiel

Le Kosovo a annoncé lundi le retour du couvre-feu pour les personnes âgées et la limitation des horaires des restaurants afin de lutter contre la recrudescence de la pandémie du nouveau coronavirus.Le gouvernement kosovar est le premier gouvernement des Balkans occidentaux à réimposer des mesures de restriction de la vie sociale qui avaient été en vigueur au début de la pandémie au printemps. Aux termes de ces mesures, les retraités de plus de 65 ans ne pourront sortir de chez eux qu'entre 6H00 et 10H00 et de 16H00 à 19H00, selon un communiqué de presse du gouvernement du Kosovo, l'un des territoires les plus pauvres d'Europe. Les centres commerciaux devront fermer à 21H00, de même que les restaurants qui pourront cependant continuer à livrer à domicile au delà. Les autorités craignent que des services de santé kosovars déjà en piteux état ne s'effondrent si les contaminations se poursuivent au rythme actuel. Plus de 700 personnes sont mortes pour une population d'1,8 million. Dans la région, la Serbie, la Croatie, la Macédoine du Nord et la Bosnie ont recensé des records de contaminations ces dernières semaines, mais pour l'heure les autorités n'ont pas imposé de nouvelles mesures strictes de confinement. (Belga)

