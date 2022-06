Coronavirus - Feu vert européen pour le soutien flamand aux entreprises

La Commission européenne a donné mercredi son feu vert au plan flamand de soutien, riche de 223 millions d'euros, aux entreprises et entités publiques qui ont souffert de la crise sanitaire et du Brexit.La Commission a jugé que le plan satisfaisait aux conditions du cadre temporaire européen sur les aides d'Etat défini dans le cadre de la crise du coronavirus. Le soutien, qui prend la forme de subsides, est plafonné à 2,3 millions par entreprise et doit être attribué d'ici le 30 juin. Toutes les entreprises entrent en ligne de compte pour ce soutien financier, à l'exception du secteur financier, dès lors qu'elles répondent aux conditions fixées de perte de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022. (Belga)

