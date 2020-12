Coronavirus - France: début de la vaccination dimanche pour "quelques dizaines" de personnes âgées

La première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a annoncé mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran."Il y aura d'abord deux ou trois établissements concernés. Un du côté de Paris, pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne Franche-Comté et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", a déclaré le ministre, précisant que les premiers vaccins seraient "livrés samedi" sur le territoire. Ces premières injections du vaccin développés par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech concerneront "quelques dizaines de résidents d'abord dimanche". Ensuite, cela sera étendu "à d'autres établissements le lundi puis le mardi. On va égrener comme ça progressivement, c'est l'initiation de la campagne vaccinale", a ajouté M. Véran. Des livraisons de vaccins "plus importantes" sont prévues pour "la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier". Interrogé sur l'opportunité de rendre obligatoire le vaccin pour aller au restaurant ou se rendre dans un lieu public, le ministre a répondu que non. "La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun ni pour entrer dans un restaurant ni évidemment pour aller travailler", a-t-il réitéré. 386 malades du Covid sont décédés ces dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 61.702 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés mardi soir par Santé publique France. (Belga)