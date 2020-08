Coronavirus - France: pèlerinage du 15 août à Lourdes, avec masque obligatoire

Les participants au pèlerinage du 15 août à Lourdes, auquel des milliers de catholiques sont attendus, devront porter un masque de protection, a annoncé jeudi la préfecture des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France."Le préfet, en concertation avec le maire de la ville de Lourdes, rend le masque obligatoire dans certains secteurs de la ville, le week-end des 14 et 15 août 2020", peut-on lire dans le communiqué. L'enceinte religieuse des sanctuaires de Lourdes et les rues situées à proximité, avec de nombreuses boutiques de souvenirs, des restaurants et des hôtels, sont concernées par la mesure, visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Alors qu'il attire en temps normal 20 à 25.000 personnes, le pèlerinage rassemblera un maximum de 10.000 personnes samedi : 5.000 pèlerins pourront assister à la messe dans la basilique Saint-Pie X, le point d'orgue des célébrations du 15 août, et 5.000 sur l'esplanade, en accord avec les autorités préfectorales, ont précisé les organisateurs. (Belga)