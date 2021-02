Coronavirus - France: plus de 400 morts à l'hôpital en 24 heures

Plus de 400 malades (404) du Covid-19 sont morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures, selon les données mardi soir de Santé publique France qui fait état d'hospitalisations toujours en hausse, y compris en réanimation.La veille, la France avait enregistré 456 décès de malades du Covid-19 à l'hôpital. Le total de morts depuis le début de l'épidémie en France (hôpitaux et établissements médico-sociaux comme Ehpad) s'élève désormais à 77.238. Mardi soir, 28.029 malades du Covid-19 étaient hospitalisés (+155 par rapport à la veille), dont 2.189 nouvelles admissions en 24 heures (contre 1.750 lundi), selon la base de données de Santé publique France. Et 3.270 malades du Covid-19, parmi les cas les plus graves, étaient en réanimation ou soins intensifs, un chiffre également en hausse (+52) avec 369 nouvelles admissions en 24 heures (contre 318). Sur une semaine, 11.263 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées et 1.830 admissions en réanimation. En outre, 23.337 cas positifs ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire. Le taux de positivité des tests s'élève à 6,6%. Quatre semaines après le début de la vaccination en France, plus de 1,54 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Parmi elles, un peu plus de 67.000 avaient reçu les deux doses lundi soir, selon Santé publique France qui donne ces chiffres avec un jour de décalage. (Belga)