Coronavirus - France : près de 16.000 nouvelles contaminations en 24 heures

Près de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, selon les données publiées dimanche par Santé publique France, un chiffre toujours loin de l'objectif du gouvernement de descendre à 5.000 cas par jour.Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a été de 15.944 dimanche, contre 20.177 samedi. Depuis mardi, le nombre moyen de contaminations est de 18.000 par jour. Cette donnée a beaucoup varié depuis la mi-décembre, oscillant entre 3.000 et plus de 25.000. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19, poursuit son augmentation à 6,5% contre 6,3% samedi. Il était encore à 5,2% il y a une semaine. Le nombre de malades du Covid hospitalisés s'élève à 24.526 contre 24.240 samedi, avec 729 nouvelles hospitalisations en une journée. En réanimation, le nombre de malades est de 2.620 (+118 en 24h), contre 2.600 la veille. Les hôpitaux ont enregistré 151 nouveaux décès en 24 heures, contre 171 la veille, portant le bilan total de l'épidémie à 67.750 morts en France. Les deux prochaines semaines s'annoncent cruciales pour ces indicateurs, selon les experts qui craignent de probables retombées des fêtes de fin d'année. A cela, s'ajoutent les inquiétudes suscitées par la détection de cas liés au variant britannique au coronavirus, réputé plus contagieux. 23 départements de l'Est et du Sud-Est de la France sont depuis dimanche sous couvre-feu à partir de 18h00 pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie sur le territoire. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.