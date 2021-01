Coronavirus - France: près de 20.000 nouveaux cas confirmés en 24h

Le nombre de nouveaux cas enregistrés en France en 24 heures a été de 19.348, soit quasiment le même nombre que la veille (19.927), selon les chiffres publiés vendredi par Santé Publique France, qui font par ailleurs état d'un nombre de patients hospitalisés et de ceux en réanimation en légère baisse.Ces près de 20.000 nouveaux cas confirmés en 24h sont toujours loin de l'objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour. Cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est en hausse à 3,8%, contre 3,2% la veille. Avec 133 nouveaux décès à l'hôpital en 24h, le Covid-19 a désormais causé la mort de 64.765 personnes en France depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisées pour le Covid-19 est de 24.263, soit 144 de moins que jeudi, une légère baisse comme les quelques jours précédents, avec 677 nouvelles admissions. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère diminution, avec 2.609 personnes (-16), et 99 nouvelles admissions. Face au risque d'une nouvelle flambée de l'épidémie après les fêtes de fin d'années, le gouvernement a décidé de renforcer à partir de samedi le couvre-feu dans 15 départements de l'est du pays. (Belga)

