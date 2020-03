Coronavirus - Gaia s'équipe d'un numéro vert pour répondre aux questions relatives aux animaux

L'association de défense des droits des animaux Gaia lance, lundi, un numéro vert destiné à recevoir les appels et questions sur le bien-être des animaux de compagnie en temps de confinement."Les gens peuvent maintenant consacrer plus de temps à leurs animaux (domestiques)", explique la directrice de l'association, Ann De Greef. "Nous voulons les aider à profiter au mieux de ces moments avec eux. Plus que jamais, l'enjeu est de maintenir les bonnes relations entre les hommes et les animaux." Le numéro vert permettra de savoir si un particulier peut encore câliner son chien, laisser sortir son chat, promener l'animal de son voisin âgé... "Avec notre numéro, nous voulons répondre à ces questions et offrir une expérience 'feel good', tant aux animaux qu'à leurs propriétaires, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont des doutes à ce sujet", poursuit Mme De Greef. Gaia veut aussi éviter d'éventuelles souffrances aux compagnons à quatre pattes. Les refuges animaliers étant déjà en difficulté, l'association souhaite leur éviter une surcharge de travail due à l'abandon de spécimens, notamment par crainte de transmission de la bête à l'homme. "De nombreuses personnes se méfient des animaux. Par exemple, certains parents ont peur de laisser leurs enfants dans le jardin, parce qu'il y a le chat des voisins. Il faut pouvoir les informer correctement et les rassurer", souligne l'ASBL. Enfin, l'organisation compte sur son numéro vert pour soulager les standardistes de la ligne d'information ouverte par le gouvernement, actuellement surchargée. Concrètement, le numéro 0800/53.335 sera accessible tous les jours ouvrables entre 9h00 et 17h30, dès lundi. (Belga)

