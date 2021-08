Coronavirus - Genk: un résident de maison de repos vacciné décède après une infection au variant Delta

Un résident de la maison de repos Mandana à Genk a perdu la vie après avoir été contaminé par le variant Delta du coronavirus, a-t-on appris vendredi. Huit autres résidents et deux membres du personnel ont été testés positifs. Tous les résidents avaient été vaccinés.Au total, neuf résidents et deux membres du personnel sont infectés. Trois personnes n'ont aucun symptôme. Deux personnes souffrent de toux. Deux résidents, dont l'un bénéficiait déjà de soins palliatifs, présentaient des problèmes de santé avant leur contamination au covid-19. Une personne a été transférée à l'hôpital et un résident contaminé est décédé jeudi. (Belga)

