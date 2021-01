Coronavirus - Globalement, Brussels Airport gère bien l'augmentation de sa capacité de tests

Brussels Airport a augmenté sa capacité de tests depuis ces derniers jours. Malgré quelques couacs de départ, tout s'est bien passé ce samedi, affirme samedi la porte-parole de l'aéroport.Depuis jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une zone rouge à l'étranger a l'obligation de se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a notamment été décidé d'étendre la capacité de tests existante à l'aéroport de Bruxelles. Quelque 7.000 passagers entrants étaient attendus sur le tarmac de Zaventem ce samedi. Mais tous n'ont pas été testés. La capacité de dépistage a quadruplé ces derniers jours, à l'aéroport, pour atteindre 500 tests par heure. Il y a eu quelques soucis au démarrage, en ce début de week-end. Par exemple, tous les passagers n'ont pas reçu un code d'activation leur permettant d'être testés. Mais après discussion entre l'aéroport et les autorités, il a été convenu que les passagers pouvaient se faire tester gratuitement, sans code d'activation, via un enregistrement manuel, explique la porte-parole de Brussels Airport. "Et entretemps, les problèmes d'activation de code ont également été résolus", ponctue-t-elle. (Belga)

