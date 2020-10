Coronavirus - Golf: L'Australian Open annulé pour la première fois en 75 ans

Les trois plus importants tournois de golf accueillis par l'Australie, dont l'Open d'Australie, ont été annulés vendredi en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, un "coup sans précédent" pour ce sport dans le pays.Pour la première fois depuis 1945, l'Open masculin ne sera pas organisé. C'est un "coup sans précédent pour le golf australien et ses supporters", a dit le chef du circuit PGA, Gavin Kirkman, annonçant cette décision prise à l'issue, selon lui, de "plusieurs mois de consultations exhaustives". L'Australie a fermé ses frontières internationales pour la plupart des voyageurs afin de parer à la propagation de la pandémie de Covid-19. Même certaines personnes voyageant à l'intérieur du pays, entre différents Etats et régions, risquent d'être soumises à des quarantaines obligatoires de deux semaines. Les responsables du circuit PGA ont envisagé de durcir les mesures sanitaires pour maintenir le tournoi, avant d'y renoncer purement et simplement. L'Open d'Australie et le championnat PGA devaient initialement se tenir en novembre et début décembre, respectivement à Melbourne et Brisbane. Les deux ont été reportés dans l'espoir de pouvoir être organisés en février, durant l'été austral, lorsque l'Open Australie féminin était également prévu. Mais les effets de la pandémie de Covid-19, notamment les difficultés de faire venir les sportifs et d'assurer leur sécurité sanitaire, de même que celle des spectateurs, ont contraint les organisateurs à l'abandon. "Nous comptons faire renaître les trois tournois à l'été 2012-2022", a dit Gavin Kirkman. (Belga)