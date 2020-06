Coronavirus - Grâce au confinement, Huawei est provisoirement devenu n°1 mondial des smartphones

Huawei a dépassé Samsung en tant que premier fabricant mondial de smartphones en avril dernier, selon les dernières statistiques de l'institut américain Counterpoint Research. Ce phénomène est cependant lié au confinement, qui n'a pas touché la Chine en avril dernier alors que les magasins étaient fermés au même moment dans les autres principaux marchés mondiaux, comme l'Europe et les Etats-Unis.La Chine a ainsi représenté une part très importante des ventes lors du mois d'avril dernier. Les expéditions mondiales de smartphones ont alors chuté de 41% en glissement annuel, ne s'élevant qu'à 69,37 millions d'unités. La part de marché de Samsung, historiquement premier fabricant mondial de smartphones, y a été d'environ 19,1%, contre 21,4% pour Huawei, qui dépasse le géant coréen pour la première fois dans l'histoire. Un objectif qu'avait formulé l'entreprise chinoise en 2016, espérant parvenir à cette performance dans un délai de cinq ans. Si Huawei a atteint cette position, c'est aussi parce que les consommateurs chinois ont acheté les produits de la marque depuis que le gouvernement américain a imposé une interdiction de collaboration entre les entreprises américaines et le géant technologique chinois. Sur son marché domestique, Huawei se porte en effet exceptionnellement bien ces derniers trimestres et Samsung y représente moins de 1% du marché. Au niveau du trimestre, il est par contre probable que le groupe sud-coréen conserve sa première place. (Belga)

