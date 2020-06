Coronavirus - Grigor Dimitrov positif au coronavirus après sa participation à l'Adria Tour

Le Bulgare Grigor Dimitrov a annoncé dimanche avoir contracté le nouveau coronavirus, une semaine après avoir participé à l'Adria Tour, organisé par Novak Djokovic à Belgrade, et où il a cotoyé plusieurs joueurs de tennis de haut rang dont le numéro un mondial serbe."Je veux annoncer à mes fans et à mes amis que j'ai été testé positif au Covid-19 à mon retour à Monaco", a écrit le Bulgare sur Instagram. "Je veux m'assurer que toute personne qui a été en contact avec moi ces derniers jours se fasse tester et prenne les précautions nécessaires. Je suis désolé si j'ai causé du tort. Je suis rentré chez moi et je me remets", poursuit Dimitrov. Grigor Dimitrov, 19e joueur mondial, a abandonné lors de la 2e étape de l'Adria Tour, une série de tournois exhibition mise sur pied par Novak Djokovic, prévue ce weekend à Zadar, en Croatie. La finale du tournoi de Zadar, entre le Serbe Novak Djokovic et le Russe Andrei Rublev, prévue dimanche, a été annulée. L'Adria Tour a débuté le weekend dernier à Belgrade, la ville natale de Novak Djokovic. L'événément avait attiré des milliers de personnes, sans masque et sans respect de la distanciation sociale. Les joueurs non plus n'avaient pas respecté la distance sociale. Etaient notamment présents, outre Dimitrov et le N.1 mondial, Dominic Thiem (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 17) et l'ancienne N.1 mondiale serbe Jelena Jankovic. Djokovic avait répondu aux critiques sur le peu de distanciation observée en mettant en avant le bilan "plutôt décent" des pays des Balkans dans leur lutte contre le coronavirus. (Belga)