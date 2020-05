Coronavirus - Hongrie: reprise des compétitions de football le 23 mai à huis clos

Les équipes hongroises de football vont reprendre la compétition le 23 mai à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi soir la Fédération nationale."La saison de football va se poursuivre dans un stricte respect du cadre sanitaire avec les premiers matches des demi-finales de la Coupe de Hongrie le 23 mai", a indiqué l'association regroupant les clubs de ce pays d'Europe centrale, la MLSZ. "Le championnat national hommes pourra reprendre le 30 mai", a-t-elle précisé sur son site officiel, en ajoutant que les matches seraient disputé sans supporters afin d'éviter toute nouvelle contamination. Les joueurs et tous leurs contacts subiront des tests deux fois par semaine ou avant chaque match. En football féminin, les compétitions domestiques vont reprendre pour la Ligue des champions. En revanche, la saison ne reprendra pas pour le footbal amateur, "tout contact physique restant une menace sérieuse", a encore indiqué la MLSZ. La Hongrie, qui compte 9,8 millions d'habitants, recensait lundi plus de 3.000 cas d'infection au nouveau coronavirus et 351 morts. Un premier allègement des restrictions est entré en vigueur lundi sur une partie du pays, mais pas à Budapest. (Belga)