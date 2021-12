Coronavirus - Incompréhension chez Comeos

La fédération du commerce et des services Comeos ne comprend pas la décision du Comité de concertation d'autoriser les courses à deux personnes maximum à partir de dimanche. "Nous déplorons cette décision. Nous avons déjà prouvé que nous sommes un secteur sûr", a déclaré la porte-parole Deborah Motteux. "Cette décision n'est pas logique car dans les restaurants on peut encore accueillir six personnes".Elle souligne également que cette décision intervient à un moment important pour le secteur de la vente au détail, d'abord avec Noël et la Saint-Sylvestre et enfin la période des soldes. "A chaque mesure prise, on constate immédiatement un impact sur le nombre de visiteurs dans les magasins", conclut-elle. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.