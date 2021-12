Coronavirus - Incompréhension du KVS et de la Monnaie

"Ils devraient avoir honte", a déclaré le directeur artistique du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) Michael De Cock, en réaction aux nouvelles mesures prises à la suite du Comité de concertation, réuni mercredi. "C'est une gifle en plein visage", a ajouté le directeur de la Monnaie Peter De Caluwe. Les maisons de la culture bruxelloises s'indignent que le Comité de concertation n'ait pas tenu compte de l'avis scientifique du GEMS, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement.Les cinémas, salles de concert et théâtres doivent fermer leurs portes dès dimanche alors qu'ils étaient déjà soumis à une limitation de 200 personnes. Ces derniers mois, le KVS et la Monnaie assurent avoir déjà beaucoup investi pour sécuriser au maximum les activités des artistes et du public. Il y a beaucoup d'incompréhension. "Qu'est-ce qui ne va pas avec le variant Omicron ? Cache-t-on quelque chose ? Il n'y a actuellement personne qui soit manifestement tombé malade dans un théâtre", affirme M. De Caluwe. Une concertation est prévue jeudi soir à l'Ancienne Belgique. (Belga)

