Coronavirus - Israël: de nouvelles restrictions sanitaires entrent en vigueur

Face au nombre croissant d'infections au coronavirus, de nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur dimanche en Israël.Le port du masque est redevenu obligatoire pour les événements extérieurs de plus de 100 participants, et même les événements de moins de 100 participants ne peuvent désormais être suivis que par les personnes vaccinées, guéries ou ayant un résultat de test négatif. Les enfants doivent maintenant être en mesure de montrer un résultat de test négatif. Les autorités israéliennes ont approuvé ces mesures la semaine dernière. Le nombre de nouvelles infections en une journée a dépassé la barre des 3.000 pendant plusieurs jours consécutifs. Le pays connaît également de nouveaux pics du nombre de patients Covid-19 présentant des formes graves de la maladie. Comme l'a rapporté dimanche le ministère de la Santé, 348 patients gravement malades étaient hospitalisés samedi, dont 71 dans un état critique. La dernière fois que ce nombre a dépassé 300, c'était en avril. Environ 58% de la population est complètement vaccinée et plus de 422.000 personnes ont reçu une troisième dose. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.