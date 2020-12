Coronavirus - Israël interdit l'entrée des visiteurs du Royaume-Uni, Danemark et Afrique du Sud

Israël a annoncé dimanche interdire l'entrée sur son sol aux ressortissants étrangers en provenance du Royaume-Uni, du Danemark et d'Afrique du Sud après qu'une nouvelle souche du nouveau coronavirus a été détectée dans les trois pays.Les autorités israéliennes ont également annoncé des règles strictes pour les Israéliens qui rentrent de ces pays, affirmant qu'ils seraient confinés dans des hôtels gérés par l'armée et servant de centres de quarantaine, selon une déclaration conjointe du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministère de la Santé. Une nouvelle souche du coronavirus s'est propagée rapidement à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, mais a également été détectée en Afrique du Sud et au Danemark. Baptisée "VUI 202012/01" (pour "Variant Under Investigation", variante en cours d'investigation, NDLR), elle comprend plusieurs mutations et entraînerait, selon les premières évaluations, une contagiosité accrue du virus. Israël n'a pas précisé la durée de la quarantaine pour ses ressortissants. Les autorités ont indiqué que les deux ordonnances entraient en vigueur immédiatement et pour les sept prochains jours. "Le but de la décision est d'empêcher la nouvelle souche d'arriver en Israël", affirme la déclaration conjointe. Plus de 370.000 personnes en Israël ont été testées positives au Covid-19 depuis que le premier cas a été signalé en février. Un peu plus de 3.000 personnes sont mortes dans ce pays d'environ neuf millions d'habitants. (Belga)

