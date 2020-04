Coronavirus - Jan Jambon s'entretient avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte sur les mesures

Le ministre-président flamand Jan Jambon s'est entretenu lundi avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte concernant les mesures prises en Flandre et aux Pays-Bas dans le cadre de la crise du coronavirus. "L'objectif est de se tenir informés des différentes étapes, afin de rester au courant des problématiques respectives", a indiqué le porte-parole de M. Jambon, sans donner davantage de détails."C'était une conversation très instructive et il a été convenu de rester en contact et de surveiller la situation", a-t-il déclaré par la suite. "Plusieurs sujets ont été abordés, évidemment liés à la crise du coronavirus." En raison de la pandémie de Covid-19, la frontière entre les deux pays est fermée. Son impact est étroitement surveillé. Les cabinets de messieurs Jambon et Rutte sont en contact permanent, mais une nouvelle concertation entre les deux chefs de gouvernement n'est pas prévue pour l'instant. (Belga)

