Coronavirus - L'absentéisme scolaire a fortement augmenté pendant la crise

Les absences injustifiées ont explosé dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles à cause de la crise du coronavirus et de l'enseignement hybride (50% à distance via l'ordinateur, 50% de présence en classe), écrit Le Soir samedi. Cette hausse s'élève à 38% de septembre à novembre, d'après la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (Fapeo).L'instruction en Belgique est obligatoire de 5 à 18 ans et toute absence à l'école doit être justifiée par un mot des parents, un certificat médical ou un certificat de quarantaine dans le contexte de pandémie, rappelle le quotidien. Chaque élève a "droit" à neuf demi-jours d'absence ainsi justifiées au cours d'une même année scolaire. Selon la Fapeo, les services officiels ont enregistré près de 40% de signalements d'absences en plus entre les dix premières semaines de l'année scolaire 2019-2020 et les dix premières de cette année 2020-2021: de 5.676 élèves avec déjà au minimum neuf demi-jours d'absence le 15 novembre 2019, à 7.838 dans la même situation un an plus tard. (Belga)

