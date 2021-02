Coronavirus - L'affluence est restée raisonnable dimanche à la Côte belge

La journée de dimanche semble avoir été plus calme que la veille à la Côte belge, aucun endroit n'ayant dû faire face à une affluence excessive, selon le baromètre de fréquentation de l'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer.Le baromètre s'est teinté de jaune dans certaines communes du littoral, ce qui signifie qu'il y avait du monde mais aucun gros souci n'a été constaté. Même à Ostende, dont le bourgmestre avait demandé samedi aux touristes d'éviter le centre-ville dimanche, aucun problème n'a été signalé. "Au vu du degré d'occupation des trains, moins de gens sont venus, mais c'était tout de même gentiment fréquenté. Ce qui a sauté aux yeux, c'est que c'était plus diffus", explique en substance le chef de corps, Philip Caestecker. "Il n'y a eu des problèmes nulle part. Nous sommes contents de la manière dont tout s'est déroulé aujourd'hui." Même son de cloche à Knokke-Heist. L'affluence a été gérable comme samedi et les départs ont débuté tôt, souligne-t-on à la police. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.