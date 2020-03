Coronavirus - L''Afrique du Sud ferme ses frontières aux citoyens des pays à risque

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche la fermeture des frontières de l'Afrique du Sud à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, alors que le nombre de cas sur son territoire a doublé depuis vendredi."Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risques tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine à partir du 18 mars", a déclaré M. Ramaphosa lors d'un discours télévisé. pa/thm (Belga)

