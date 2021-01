Coronavirus - L'Allemagne compte renoncer à la priorité aux personnes âgées pour le vaccin AstraZeneca

Le gouvernement allemand veut renoncer à donner la priorité aux personnes de plus de 65 ans dans l'accès au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, suivant l'avis de ses experts qui doutent de son efficacité pour cette classe d'âge, a annoncé le ministre de la Santé samedi."Nous allons maintenant devoir revoir l'ordre de vacination", en raison "des limitations d'âge du vaccin AstraZeneca" a affirmé Jens Spahn, lors d'une discussion avec des personnels soignants. Après un premier avis jeudi, l'autorité vaccinale allemande a réitéré vendredi sa recommandation de ne pas autoriser le vaccin d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Les experts estiment qu'il "n'y a pas assez de données pour se prononcer sur l'efficacité" du vaccin sur les personnes âgées. Ils ont pris le contre-pied de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui a approuvé vendredi l'utilisation dans l'Union européenne pour les plus de 18 ans, sans limite d'âge. Le ministre Jens Spahn a assuré vouloir "appliquer" la décision des experts allemands. Le vaccin du laboratoire britannique pourrait servir en priorité à immuniser les personnes plus jeunes, et notamment les "personnels soignants", a-t-il ajouté. L'autorisation officielle des autorités allemandes sera dévoilée en début de semaine prochaine au plus tard. (Belga)

