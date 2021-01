Coronavirus - L'Allemagne impose le port du masque médical dans les transports et commerces

L'Allemagne va durcir ses mesures contre le Covid-19, en rendant notamment obligatoire le masque médical dans les transports et les magasins, et en prolongeant les restrictions jusqu'au 14 février, a annoncé mardi Angela Merkel.Toutes les restrictions déjà en place, comme la fermeture des écoles, bars, restaurants et lieux culturels, "s'appliqueront jusqu'au 14 février 2021", a annoncé la chancelière après presque huit heures de négociations avec les dirigeants régionaux. Outre le masque médical obligatoire, de nouvelles mesures ont été décidées comme l'obligation pour les employeurs de privilégier le télétravail jusqu'au 15 mars au moins. (Belga)

