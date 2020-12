Coronavirus - L'Allemagne va suspendre à minuit ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni

L'Allemagne va suspendre "à partir de dimanche minuit" ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne suite à l'apparition d'une variante du virus Covid-19 davantage contagieux, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.Cette décision, qui pourrait être adoptée par l'ensemble de l'Union européenne, doit être officialisée "dans les prochaines heures", a souligné cette source, en précisant que les pays européens discutaient en parallèle d'une réponse commune concernant les liaisons maritimes, mais aussi ferroviaires et routières via le tunnel sous la Manche avec la Grande-Bretagne. Dans un premier temps, la suspension des liaisons aériennes est valable jusqu'au 31 décembre. Elle n'est valable que jusqu'à cette date car la décision a été prise sur la base d'une directive européenne et la Grande-Bretagne doit pleinement quitter l'UE à la fin de cette année. Mais l'Allemagne la prolongera au-delà en janvier et a entamé des préparatifs en ce sens, selon la source. "Nous travaillons à une disposition pour la période à partir du 1er janvier", a-t-elle précisé. Berlin prépare aussi des restrictions de liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud, où la même souche du virus a été observée. (Belga)

