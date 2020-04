Coronavirus - L'ancien grand rabbin d'Israël meurt des suites du coronavirus

L'ancien grand rabbin d'Israël Eliahou Bakshi-Doron est décédé dimanche des suites d'une infection au nouveau coronavirus, a annoncé l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem.Agé de 79 ans, le rabbin Bakshi-Doron était le grand rabbin séfarade d'Israël entre 1993 et 2003. Né à Jérusalem en 1941, il avait été grand rabbin de la ville portuaire de Haïfa (nord) pendant 18 ans avant d'être élu grand rabbin d'Israël. En 2000, lors de la visite du pape Jean-Paul II en Israël, il l'avait rencontré ce qui lui avait valu des critiques de la part de certains rabbins ultra-orthodoxes. En faveur du dialogue inter-confessionnel, il avait multiplié les rencontres avec des responsables musulmans et chrétiens. Il avait été inculpé pour corruption et abus de confiance en 2012 et condamné à un an de prison avec sursis en 2017. Hospitalisé il y a quelques jours, le défunt souffrait de maladies qui ont entrainé une détérioration de son état de santé après qu'il a été contaminé par le nouveau coronavirus, a indiqué l'hôpital dans un communiqué. (Belga)