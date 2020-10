Coronavirus - L'Angleterre se reconfine jusqu'au 2 décembre

Le gouvernement britannique a décidé samedi de reconfiner l'Angleterre à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre, les écoles restant cependant ouvertes, afin de contenir la deuxième vague de nouveau coronavirus qui menace de submerger les hôpitaux."Le virus se répand encore plus rapidement que dans le scénario du pire établi par nos conseillers scientifiques. (...) Il est temps d'agir. Il n'y a pas le choix", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson samedi, lors d'une conférence de presse. Cette mesure ne concerne pas l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, le confinement relevant des autorités de chaque province britannique. (Belga)

