Coronavirus - L'application pour lire les CST ne sera plus utilisable lundi

L'application utilisée entre autres par les gestionnaires d'établissements horeca pour lire les QR codes des passes sanitaires des clients sera mise hors service dès lundi, quand le CST ne sera plus utilisé à l'intérieur des frontières belges, a indique vendredi soir le ministre de la Santé publique. Frank Vandenbroucke était interrogé à ce sujet au JT de la VRT.Non seulement le Covid Safe Ticket ne sera plus exigé à partir de lundi pour aller au restaurant ou à un spectacle, mais il ne sera tout simplement plus possible de l'utiliser, a assuré le ministre. Il ne s'agit cependant pas de mettre définitivement au placard le Covid Safe Ticket, qui pourrait être encore utile si la pandémie se relance, estime Frank Vandenbroucke. L'avenir de cet outil, comme celui du PLF (Passenger Locator Form), a été abordé vendredi en Comité de concertation mais sans décision: les gouvernements se concerteront sur base du débat parlementaire. (Belga)