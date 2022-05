Coronavirus - L'Argentine est entrée dans une "4e vague" de Covid, mais sans hausse des décès

L'Argentine est entrée dans une "quatrième vague" de Covid, a signalé lundi la ministre de la Santé Carla Vizzotti, en commentant les chiffres montrant un bond de 92% des nouveaux cas d'une semaine sur l'autre, mais sans hausse des décès ou hospitalisations."Aujourd'hui, nous entamons une quatrième vague de Covid-19 en Argentine, mais une (vague) qui nous trouve dans une situation totalement différente" des vagues précédentes, a déclaré la ministre lors d'un Conseil fédéral de santé avec ses homologues provinciaux dans la province de Neuquen (sud). Le dernier relevé, désormais hebdomadaire, des nouveaux cas de Covid-19, a fait état dimanche de 33.989 cas de contagion, soit 92% de plus que les 17.646 de la semaine précédente, une augmentation de près de 200% mesurée sur les trois dernières semaines. Grâce aux diverses mesures sanitaires et à l'état de vaccination, "nous n'avons pas d'augmentation des décès, ou d'hospitalisés en soins intensifs, ce qui est notre objectif", a souligné la ministre. De fait, la semaine passée a vu 47 personnes décéder des suites du Covid, contre 76 la semaine précédente. Le taux d'occupation des lits de soins intensifs reste modeste, à 41%. En conséquence, "nous allons pouvoir avancer dans cette nouvelle étape de la pandémie", a ajouté Mme Vizzotti, qui a exclu le retour de confinements pour faire face à cette 4e vague. "Il n'y a pas de possibilité de nouvelles fermetures", a-t-elle assuré. Selon les chiffres ministériels, l'Argentine (45 millions d'habitants), a recensé 9.135.308 cas depuis le début de la pandémie, pour 128.776 décès. Près de 83% d'Argentins affichent un schéma vaccinal complet à deux doses, et plus de 49% on reçu une dose de rappel. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.