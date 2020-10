Coronavirus - L'Argentine franchit la barre des 25.000 morts

L'Argentine a franchi jeudi la barre des 25.000 morts du Covid-19, pour près de 950.000 contaminations, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.Le nombre total de cas déclarés est de 949.050 et celui des décès de 25.342, dans ce pays de 44 millions d'habitants. Selon les autorités sanitaires, 421 nouveaux décès et 17.096 nouvelles contaminations ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Après de long mois de confinement, l'activité a repris progressivement, mais les rassemblements publics en grand nombre et les regroupements dans des lieux fermés sont toujours interdits. Sur tout le territoire, il est interdit de se déplacer sans porter de masque. Selon les statistiques de l'AFP, l'Argentine se situe au cinquième rang mondial en nombre de cas et au douzième en nombre de décès. Les plus grandes concentrations de contaminations se situent désormais en province, qui comptabilisent 65% des cas. La région la plus peuplée, la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA), avec 14 millions d'habitants, concentre aujourd'hui 35 % des tests positifs, contre 95% au début de la pandémie. (Belga)

