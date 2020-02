Coronavirus - L'Arménie va fermer "pour deux semaines" sa frontière avec l'Iran

L'Arménie va fermer "pour deux semaines" sa frontière terrestre avec l'Iran et suspendre les liaisons aériennes avec ce pays où les cas du nouveau coronavirus se multiplient, a annoncé dimanche le Premier ministre Nikol Pachinian."Les liaisons aériennes Iran-Arménie et l'entrée de personnes en Arménie via le poste de contrôle de Meghri", le seul à la frontière entre les deux pays, "seront suspendues", a indiqué M. Pachinian dans un message sur Twitter. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.