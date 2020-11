Coronavirus - L'augmentation des hospitalisations ralentit légèrement

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 13.213 par jour entre le 27 octobre et le 2 novembre, indique vendredi l'Institut de santé publique Sciensano dans son bilan provisoire. Cela représente une baisse de 16% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre d'admissions à l'hôpital est également toujours en progression mais ralentit: il s'établit à 663 par jour en moyenne, en hausse de 7% (contre une augmentation de 15% jeudi).Le nombre de contaminations en Belgique s'élève désormais à 479.341. Actuellement, 7.282 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, soit un recul de 2%, dont 1.428 en soins intensifs (+1%). Au total, 33.834 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise. Le Covid-19 a également causé la mort de 12.520 personnes en Belgique depuis le début de l'épidémie, en hausse de 189 unités par rapport aux chiffres publiés jeudi. En moyenne, 159 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au Covid-19, en hausse de 98% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint 27,8% à l'échelle nationale. (Belga)

