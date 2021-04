Coronavirus - L'EMA conclut son évaluation sur le vaccin Janssen et les cas graves de thrombose

L'EMA, l'Agence européenne des médicaments, informera cet après-midi à partir de 17h00 les journalistes et citoyens de ses conclusions sur le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus et les cas graves et inhabituels de thrombose apparus aux Etats-Unis.La directrice exécutive de l'agence Emer Cooke, ainsi que la personne qui préside son comité d'évaluation des risques dans le cadre de la pharmacovigilance (PRAC), Sabine Straus, et un autre scientifique de l'EMA, Peter Arlett, prendront la parole. L'exercice n'est pas le premier du genre. Le même comité de l'agence se penche depuis plusieurs semaines déjà sur des cas similaires apparus après vaccination avec le produit d'AstraZeneca contre la Covid-19. Le 7 avril dernier, l'EMA avait indiqué que l'évaluation de ce vaccin restait positive, ses bénéfices dépassant ses risques, mais avait conclu qu'il fallait rajouter la formation de caillots sanguins inhabituels combinés à un faible taux de plaquettes comme "effet secondaire très rare" du vaccin d'AstraZeneca. Les deux vaccins ont déjà été approuvés pour le marché européen. Mais, contrairement au Vaxzevria (AstraZeneca), le vaccin Janssen n'est pas encore utilisé à grande échelle en Europe. Les cas problématiques rapportés viennent des Etats-Unis. Le fabricant lui-même a demandé à interrompre l'utilisation de son produit dans l'attente d'évaluations plus poussées. En Belgique, un premier lot de 36.000 doses du vaccin Janssen a été livré la semaine dernière. Mais elles sont maintenues au frigo pour le moment. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.