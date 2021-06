Coronavirus - L'EMA donne son feu vert à l'extension de la production de vaccins Pfizer à Puurs

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de lignes supplémentaires de production et de conditionnement du sérum anti-Covid-19 de Pfizer sur le site de Puurs (province d'Anvers), peut-on lire mardi sur son site internet. Cela devrait avoir un "impact significatif et immédiat" sur l'approvisionnement du vaccin dans l'Union européenne, selon l'EMA.Celle-ci a déclaré que les données soumises montrent que l'usine de Puurs est capable de "produire de manière constante des vaccins de haute qualité" et permet donc à Pfizer/BioNTech d'augmenter le volume de vaccins produits sur le site. (Belga)