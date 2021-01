Coronavirus - L'épidémie poursuit son recul

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés en Belgique continue de diminuer, avec une moyenne de 1.657 personnes testées positives chaque jour entre le 23 et le 29 décembre. Ce chiffre a diminué de 30% par rapport à la période de calcul précédente.Le nombre de décès quotidiens est lui aussi en recul, avec une moyenne de 71 morts en raison du coronavirus sur la même période, soit une baisse de près de 20%. Au total, la Belgique compte 19.581 décès depuis le début de l'épidémie. Les hôpitaux ont admis 145 patients chaque jour en moyenne entre le 26 décembre et le 1er janvier (-16% par rapport aux sept jours précédents). Le nombre total de personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 diminue cependant moins fortement, avec 2.082 patients (-5%), dont 485 personnes en soins intensifs (-2%). L'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants, en 14 jours s'établit actuellement à 245,9. Le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés, soit le taux de positivité, reste quant à lui stable à 7,1% (-0,3%). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.