Coronavirus - L'Equateur rend obligatoire la vaccination contre le Covid-19 à partir de cinq ans

La vaccination contre le Covid-19 a été déclarée obligatoire en Equateur dès l'âge de cinq ans, une première mondiale pour ce groupe d'âges, a annoncé jeudi le ministère de la Santé."En Equateur la vaccination a été déclarée obligatoire", a écrit le ministère dans un communiqué, précisant que "l'obligation s'applique à partir de l'âge de cinq ans". Jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination aux personnes majeures. Deux Etats au régime autoritaire d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan, l'ont décrété en juillet. En Indonésie, la vaccination contre le Covid est obligatoire depuis février 2021 sous peine de sanction mais seuls 35% des Indonésiens étaient vaccinés au 1er décembre. Dans le Pacifique, l'Etat fédéral de Micronésie a aussi annoncé, en juillet, la vaccination obligatoire pour les plus de 18 ans. Territoire français du Pacifique sud disposant d'une large autonomie, la Nouvelle-Calédonie a rendu obligatoire la vaccination pour toutes les personnes majeures à compter de fin décembre. En Europe, L'Autriche est le premier pays de l'UE à vouloir imposer la vaccination à tous ses adultes. La mesure, annoncée en novembre, sera effective début février. Le ministère équatorien de la Santé a fait valoir que la décision était conforme à la Constitution. La loi sur la santé précise que le pouvoir exécutif peut "déclarer obligatoire la vaccination contre certaines maladies, dans les termes et les conditions que la réalité épidémiologique nationale et locale exige", a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué. La vaccination ne sera cependant pas obligatoire pour les personnes présentant, sur justificatif, des contre-indications médicales. 69% des 17,7 millions d'Equatoriens ont été complètement vaccinés. Environ 900.000 personnes ont reçu une troisième dose de rappel. L'Equateur avait rendu obligatoire la semaine dernière la présentation d'un pass vaccinal pour participer à des manifestations publiques, accéder aux centres commerciaux, restaurants, cinémas ou théâtres, dont elle a réduit la jauge d'accueil à 50%. (Belga)

