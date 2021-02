Coronavirus - L'équipe d'experts de l'OMS en Chine donnera une conférence de presse mardi

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé dépêchée en Chine pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de Covid-19, plus d'un an après le début de la crise sanitaire, donnera mardi une conférence de presse, a annoncé l'OMS lundi."L'équipe internationale qui cherche à comprendre les origines du virus qui donne le Covid-19 et qui termine son séjour de 4 semaines à Wuhan, en Chine, donnera une conférence de presse avec ses collègues chinois", précise le communiqué. Elle débutera à 08H00 GMT (9H00 HB). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.