Coronavirus - L'Etoile Rouge de Belgrade, premier club sacré champion depuis la reprise des championnats

L'Etoile Rouge de Belgrade a décroché le titre de champion de Serbie après sa victoire 0-5 sur le terrain du FK Rad vendredi lors de la 27e journée de Super Liga, la première depuis que la reprise du championnat après la suspension causée par la pandémie de coronavirus. L'Etoile Rouge de Belgrade est d'ailleurs le premier club sacré depuis la reprise des compétitions en Europe.Avec 72 points, l'Etoile Rouge de Belgrade de Dejan Stankovic ne peut plus être rejointe par le Partizan Belgrade, 2e avec 58 points, alors qu'il reste quatre journées de championnat à jouer. C'est le 31e titre national de l'Etoile Rouge de Belgrade, le sixième de champion de Serbie et le troisième d'affilée. A noter que le club de la capitale serbe a décroché son titre 29 ans jour pour jour après avoir été sacré champion d'Europe. Le 29 mai 1991, l'Etoile Rouge de Belgrade s'offrait en effet la 'Coupe aux grandes oreilles' en battant l'Olympique de Marseille aux tirs au but de la finale de la Coupe des clubs champions, la dernière édition à élimination directe de la C1, ensuite devenue la Ligue des champions. (Belga)