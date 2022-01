Coronavirus - L'Europe a connu un nouveau pic de surmortalité à l'automne 2021

La surmortalité a augmenté à travers l'Europe en automne 2021. D'après les chiffres les plus récents de l'Office de statistiques Eurostat, les décès ont augmenté de 27% en novembre comparé à la même période avant la crise sanitaire.En Belgique, la surmortalité est restée relativement limitée, avec 16,3% de décès supplémentaires par rapport à la même période avant la pandémie. La surmortalité la plus importante a été enregistrée en Bulgarie (+88%), suivie de la Roumanie (+84%). Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Europe, en mars 2020, l'Union européenne a connu trois pics de surmortalité. En avril 2020, les statistiques faisaient état de 25% de décès supplémentaires par rapport à la moyenne des mois d'avril allant de 2016 à 2019. En novembre 2020, la surmortalité atteignait 40% de plus, puis 21% en avril 2021. En novembre, elle est remontée à 27%. En juillet de cette année, le taux de surmortalité moyen a atteint son niveau le plus bas en 18 mois, à 5,6%, mais il a progressivement augmenté depuis lors. (Belga)

