Coronavirus - L'Italie a enregistré le nombre de décès le plus faible depuis le 9 mars dernier

L'Italie a enregistré au cours des dernières 24 heures, 153 décès de personnes victimes du Covid-19. Il s'agit du chiffre le faible depuis le 9 mars dernier, ont indiqué samedi les autorités italiennes. Le nombre total de victimes de la pandémie y atteint le chiffre de 31.763.Ce pays de 60 millions d'habitants est seulement dépassé sur ce plan par les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Les chiffres en Italie suivent une courbe descendante, ce qui diminue la pression sur le secteur des soins. On dénombrait samedi 775 patients en soins intensifs, contre 808, vendredi. Le nombre de cas nouvellement contaminés s'élevait samedi à 875, soit davantage qu'au cours des derniers jours. On a comptabilisé jusqu'ici 224.760 cas positifs de Covid-19 dans ce pays, ce qui place l'Italie à la cinquième place, à l'échelle mondiale. (Belga)

