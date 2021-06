Coronavirus - L'Italie assouplit ses mesures et réserve le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 60 ans

L'Italie va assouplir les mesures sanitaires contre le coronavirus dans plusieurs régions, qui passeront ainsi à partir de la semaine prochaine en zone blanche, où les mesures les moins strictes sont d'application. Les règles concernant l'administration du vaccin d'AstraZeneca changent également, a indiqué vendredi le ministre de la Santé Roberto Speranza.Parmi les régions concernées figurent notamment l'Émilie-Romagne et celle du Piémont, la Lombardie avec Milan, la province autonome du Trentin, la région du Latium avec la capitale Rome et la région des Pouilles. En zone blanche, le couvre-feu nocturne et les restrictions sur les restaurants en plein air sont, entre autres, levés. Cela signifie que les mesures les moins strictes s'appliqueront à la majorité des personnes en Italie. Le ministre de la Santé a également annoncé que le vaccin d'AstraZeneca ne sera administré qu'aux personnes de plus de 60 ans. L'Italie suit ainsi les recommandations de ses experts. La mort d'une jeune femme, décédée à l'hôpital quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca, a suscité l'émoi dans le pays. Le décès fait l'objet d'une enquête plus approfondie mais les experts de la santé ont déjà souligné qu'une telle situation est très exceptionnelle. Les chiffres de l'épidémie vont dans le bon sens depuis la semaine dernière en Italie, où le nombre de nouvelles infections sur sept jours est passé de 32 à 26 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.