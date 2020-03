Coronavirus - L'Italie enregistre 133 décès en 24 heures, 366 morts au total

L'Italie, pays d'Europe le plus touché par le coronavirus, a enregistré en 24 heures 133 nouveaux décès, ce qui porte à 366 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié dimanche.Le nombre de cas positifs grimpe à 7.375 (+1.492 par rapport à samedi). La Lombardie, la région de Milan placée sous quarantaine, reste la région la plus touchée avec 4.189 cas et 267 décès. (Belga)

